Cercle start met zege in Westerlo

Cercle Brugge heeft zondag de slotwedstrijd van de openingsspeeldag in de Proximus League met 1-2 gewonnen op het veld van Westerlo, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde.

Bij de rust stond de thuisploeg nochtans 1-0 voor, na een treffer van Jens Naessens (26.). Het ambitieuze Cercle stelde na de pauze via twee doelpunten van Xavier Mercier (66. en 85.) orde op zaken.



Vrijdag opende promovendus Beerschot Wilrijk de debatten in het nieuwe seizoen met een klinkende 3-0-thuiszege tegen Union. Zaterdag ging Roeselare, dat vorig seizoen nipt de promotie miste, overtuigend met 1-3 winnen in Tubeke en deelden Oud-Heverlee Leuven en Lierse de punten (2-2).