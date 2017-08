De Camargo en Odjidja stoten door in Champions League

Igor De Camargo heeft met een doelpunt bijgedragen aan de kwalificatie van APOEL Nicosia voor de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Daar wist ook Vadis Odjidja-Ofoe zich met Olympiakos voor te kwalificeren.

APOEL haalde het thuis na verlengingen met 4-0 van Viitorul Constanta uit Roemenië. De heenmatch hadden de Roemenen met 1-0 gewonnen en ook in Cyprus stond het na 90 minuten 1-0. De Camargo scoorde in de verlengingen de derde treffer (94.).

Olympiakos, met Odjidja-Ofoe 90 minuten in de ploeg, speelde thuis 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado. De heenmatch had het met 1-3 gewonnen. De Belgische Marokkaan Mehdi Carcela scoorde de openingstreffer (22.).

AEK Athene, waar Viktor Klonaridis de eerste 72 minuten speelde, verloor met 1-0 van CSKA Moskou en is uitgeschakeld. Ook Ajax en Dinamo Kiev redden het niet. Beide teams gingen onderuit op basis van uitdoelpunten. Ajax kwam na een 1-1 puntendeling in Nice in eigen huis niet verder dan 2-2. Dinamo Kiev moest in Bern bij Young Boys met 2-0 het onderspit delven na een 3-1 zege thuis.