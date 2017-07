Derde rode kaart voor Van Damme bij LA Galaxy

Jelle Van Damme is zaterdagavond uitgesloten in de competitiewedstrijd tussen zijn club Los Angeles Galaxy en Seattle Sounders. De aanvoerder van de Californiërs moest na 86 minuten naar de kant na een tackle op Nicolas Lodeiro. Die fout leverde de verdediger een tweede gele kaart op.

Ruim 25.000 toeschouwers daagden op voor het duel in het StubHub Center in het Californische Carson, maar zij bleven op hun honger. Er vielen immers geen doelpunten. Bij Galaxy zat de nieuwe coach Sigi Schmid voor het eerst op de bank, overigens tegen zijn ex-club Seattle, de regerende kampioen in de Major League Soccer.



De Californiërs staan voorlopig pas negende in de Western Conference met 23 punten uit 21 matchen. Thuis kon Galaxy dit seizoen nog maar een keer in elf duels winnen. De top zes van elke Conference plaatst zich voor de play-offs. Het was al de derde rode kaart voor Van Damme in loondienst bij LA Galaxy.