Twee mensen vertrappeld tijdens voetbalwedstrijd in Zuid-Afrika

Tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd in Johannesburg zijn minstens twee mensen vertrappeld, zeventien andere supporters raakten gewond, schrijft BBC.

Zaterdag stonden Kaizer Chiefs en Orlando Pirates tegenover elkaar in het FNB stadion in Johannesburg, met 87.000 zitjes het grootste stadion van het land. Toen mensen het stadion probeerden binnen te dringen, ontstond er paniek. Een twintigtal mensen raakten vertrappeld. Twee supporters zijn inmiddels overleden, zeker zeventien anderen raakten gewond, van wie er één in levensgevaar verkeert. Kaizer Chiefs won met 1-0. De mensen in het stadion kregen weinig mee van de onrust vlak erbuiten. Tijdens deze oefenpot mochten fans zelf de opstelling en wissels bepalen via een digitaal systeem.



Na het incident werden alle toegangspoorten opengezet en keerde de rust terug, liet de verantwoordelijke voor de openbare veiligheid weten via Twitter. Het FNB-stadion werd voor het WK voetbal in 2010 nog gerenoveerd en was het toneel voor de finale tussen Nederland en Spanje. Hier werd overigens ook de herdenkingsplechtigheid voor oud-president Nelson Mandela gehouden in 2013.