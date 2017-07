PSG verslaat Monaco in Supercup ondanks assist Tielemans

PSG heeft zaterdagavond de 43ste editie van de Trophée des Champions, de Franse Supercup tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, op zijn naam geschreven.

In de Marokkaanse stad Tanger klopten de Parijzenaars AS Monaco met 1-2. Youri Tielemans stond in de basis bij de Monegasken en beloonde zijn Portugese trainer Leonardi Jadrim voor het vertrouwen. De middenvelder, die voor 25 miljoen euro is overgekomen van RSC Anderlecht, bediende Djibril Sidibé (30.) met een flitsende assist. De Franse flankspeler maakte heerlijk af met een lob over doelman Areola: 1-0 voor de landskampioen.



Na de rust boog PSG, dat het vertrouwen in Thomas Meunier als rechtsachter behoudt, de achterstand om. Zomeraanwinst Dani Alves moest van coach Unai Emery op de rechterflank postvatten en de Braziliaan stelde niet teleur op die positie. Met een heerlijke vrije trap in de winkelhaak bracht de ex-speler van Barcelona en Juventus de bekerhouder langszij. Op het uur zette hij goed voor tot bij Adrien Rabiot, die de 1-2 tegen de touwen kopte. Nadien werd er niet meer gescoord, Rode Duivels Tielemans en Meunier maakten de match vol.



Voor PSG is het de vijfde opeenvolgende Trophée des Champions, de zevende in totaal. AS Monaco heeft vier edities van de Franse Supercup op zijn palmares staan.