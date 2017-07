Udinese bevestigt transfer van Bram Nuytinck

De Nederlander Bram Nuytinck heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Udinese, zo maakte de club uit de Serie A zaterdag bekend.

Donderdag lekte al uit dat de 27-jarige centrale verdediger Anderlecht zou verlaten om bij Udinese, vorig seizoen de werkgever van Sven Kums, aan de slag te gaan. Nuytinck was sinds de zomer van 2012 in het Astridpark aan de slag, waar hij nog een contract tot medio 2018 had. In vijf seizoenen in de hoofdstad kwam hij tot 157 wedstrijden en vierde hij drie landstitels en evenveel Supercups. Met de transfer zou naar verluidt een bedrag van 2,5 à 3 miljoen euro gemoeid zijn.



Bram Nuytinck kon bij paars-wit niet rekenen op een basisplaats, maar door zijn vertrek moet Anderlecht wel de transfermarkt op. Bovendien wordt er nog rekening gehouden met een eventueel vertrek van Kara Mbodj, waardoor de spoeling achterin dun dreigt te worden.