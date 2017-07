KV Oostende vertrekt iets later op eerste Europees avontuur door defect vliegtuig

KV Oostende speelt morgen zijn allereerste Europese wedstrijd tegen Olympique Marseille, maar de vlucht van KVO naar Frankrijk is woensdagmorgen op de luchthaven van Oostende uitgesteld. "Omwille van een technisch defect aan de monitors kan het vliegtuig voorlopig niet vertrekken", schrijft de kustploeg op Twitter.

KV Oostende schrijft morgenavond een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis met een allereerste match in Europa. KVO neemt het in het Stade VĂ©lodrome op tegen Olympique Marseille in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League.

De spelers zouden vanmorgen vertrekken richting Frankrijk, maar een defect vliegtuig stuurde die plannen in de war. "Omwille van een technisch defect aan de monitors kan het vliegtuig voorlopig niet vertrekken", tweet KVO. "De monitors moeten worden vervangen. De verwachting is dat het vliegtuig om 13u30 zal kunnen vertrekken."

De spelers van KVO blijven rustig en leggen ondertussen een kaartje in de kantine van de Oostendense luchthaven.