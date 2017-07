Africa Cup komt tegemoet aan wensen Europese clubs

De Africa Cup zal vanaf 2019 in de zomer gespeeld worden.Dat heeft het bestuur van de Afrikaanse voetbalbond donderdag besloten tijdens een bijeenkomst in het Marokkaanse Rabat.

Traditioneel vond de Africa Cup in januari en februari plaats. Met de verplaatsing komt de Afrikaanse bond tegemoet aan de verzuchtingen van de Europese clubs. Die zagen hun spelers knarsetandend midden de competitie naar het Afrikaanse landenkampioenschap vertrekken. Daarnaast wordt het aantal deelnemende landen van 16 naar 24 uitgebreid.



Ahmad Ahmad had in maart bij zijn verkiezing tot CAF-voorzitter hervormingen beloofd. Zijn voorganger Issa Hayatou, voorzitter van 1988 tot 2017, had zich steeds hardnekkig verzet tegen een kampioenschap in de zomer. Volgens hem was zijn continent dan in het noorden te warm, in het zuiden te koud en in het centrum te vochtig.



Door de uitbreiding van 16 naar 24 deelnemers zullen er ook zes in plaats van vier stadions nodig zijn. Dat wordt meteen een eerste uitdaging voor Kameroen, dat in eigen land zijn titel verdedigt.