Red Flames verliezen bij EK-debuut met kleinste verschil

De Red Flames hebben zondagavond in het Nederlandse Doetinchem op de openingsspeeldag van het EK met 0-1 verloren van Denemarken. Het was voor België het eerste duel ooit op een EK vrouwenvoetbal.

Sanne Troelsgaard zorgde na amper zes minuten voor de enige treffer van de wedstrijd in Stadion De Vijverberg van tweedeklasser De Graafschap. Het was eerder een onverdiende en zure nederlaag, want op een zwak openingskwartier na lagen de Flames zeker niet onder tegen Denemarken - op het vorige EK nog halvefinalist - en waren er vooral na de pauze meer dan voldoende kansen om te scoren.



Eerder op zondag opende Nederland voor eigen publiek het EK met een 1-0 zege tegen vice-Europees kampioen Noorwegen. De tweede speeldag in groep A staat donderdag op het programma. Om 18 uur kijken België en Noorwegen mekaar dan in de ogen in het Rat Verleghstadion van NAC Breda. Beide landen tellen na één speeldag nul punten en staan dus nu al met het mes op de keel.



Om 20u45 nemen Nederland en Denemarken het tegen mekaar op in het stadion van Sparta Rotterdam. De derde speeldag, met daarin België-Nederland en Denemarken-Noorwegen, wordt op maandag 24 juli gespeeld. De top twee van elke groep stoot dan door naar de kwartfinales.