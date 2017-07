Komaan Red Flames!

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg zit in de laatste rechte lijn richting EK, dat zondag van start gaat in Nederland. Een overzicht van het volledige speelschema van de Red Flames en alle andere teams vind je hier!

Nadat de oefencampagne dinsdag in Denderleeuw werd afgesloten met een 2-0 zege tegen Rusland (FIFA 25) vertoeven de Red Flames (FIFA 22) van bondscoach Ives Serneels sinds woensdag in Rheden, op slechts enkele kilometers van Doetinchem. Daar openen ze zondagavond (20u45) in de Vijverberg hun EK met de wedstrijd tegen Denemarken (FIFA 15).

Op de tweede speeldag in groep A volgt het duel tegen Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda). De groepsfase wordt afgesloten met een Derby der Lage Landen tegen gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). De top twee van elke groep stoot vervolgens door naar de kwartfinales.

De zege tegen Rusland was absoluut nodig als opsteker na de nederlagen tegen toplanden Spanje (FIFA 13, 7-0) en Frankrijk (FIFA 3, 2-0). Eerder waren de Flames hun oefencampagne gestart met een knap 1-1 gelijkspel tegen vicewereldkampioen Japan (FIFA 6). Eerder ietwat wisselvallige resultaten dus, maar desondanks lijkt de groep toch klaar voor haar eerste EK.

"We hebben de perfecte voorbereiding achter de rug", bekende de bondscoach eerder al. "Die wedstrijd tegen Spanje heeft ons wakkergeschud. Tegen Frankrijk stond de organisatie er, tegen Rusland toonden we voetballend vermogen."

Serneels wil geen percentage plakken op de overlevingskansen van de Flames in de groepsfase, maar in de spelersgroep leeft wel het gevoel dat er bij het EK-debuut wel iets mogelijk is, ook al zijn het op papier allemaal sterkere tegenstanders. Noorwegen was vier jaar geleden in Zweden nog verliezend finalist, nadat het eerder Denemarken in de halve finales uit het tornooi had geknikkerd. Nederland speelt dan weer voor eigen publiek en was er ook in 2009 en 2013 al bij op het EK.

"We zullen dus perfecte wedstrijden moeten spelen", vat Gouden Schoen en sterspeelster Tessa Wullaert samen. "Een combinatie van de organisatie tegen Frankrijk en het voetbal van tegen Rusland."

Titelverdediger Duitsland start als favoriet aan het tornooi. Het nummer 2 op de wereldranglijst neemt het in groep B op tegen Zweden, Italië en Rusland. In groep C mag Frankrijk in principe niet al te veel hinder ondervinden van IJsland en de debutanten Oostenrijk en Zwitserland. Groep D belooft dan weer spannend te worden met een strijd tussen de titanen Spanje en Engeland, dat op het WK van 2015 nog goed was voor de derde plaats. Portugal en Schotland zijn de overige twee landen in de groep.