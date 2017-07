Sociedad wil Januzaj continuïteit bieden

Adnan Januzaj is donderdag in San Sebastian voorgesteld bij zijn nieuwe club Real Sociedad. De 22-jarige middenvelder tekende er woensdag voor vijf jaar. Januzaj liet weten blij te zijn om bij een club te tekenen "die vanaf het begin hem geloofde".

Januzaj kon na zijn indrukwekkend debuut bij Manchester United op 16-jarige leeftijd nooit volledig doorbreken. Ook uitleenbeurten aan Dortmund en Sunderland werden geen overdonderend succes. De aanvallende middenvelder verkoos uiteindelijk Real Sociedad als nieuwe club, in de hoop daar eindelijk meer aan spelen toe te komen.



"De gesprekken met Manchester United lopen al van in februari", aldus Jokin Apperibay, voorzitter van Sociedad. "Adnan had tal van opties, maar we zijn heel blij dat hij voor ons koos. Hij biedt kwaliteit en veel creativiteit. We hopen hem de continuïteit te bieden die hij de voorbije jaren miste."



De zesvoudige Rode Duivel koos vooral voor vertrouwen. "Ze geloofden in mij, en ik heb altijd goede dingen gehoord over de Spaanse competitie en over deze club. Ik hoop de club te helpen bij het behalen van haar doelstellingen", aldus Januzaj.