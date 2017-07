Ajax-speler Nouri buiten levensgevaar na reanimatie op het veld

Ajacied Abdelhak Nouri ligt in een ziekenhuis in Innsbruck op de afdeling intensieve zorgen, maar is buiten levensgevaar. Dat liet de Amsterdamse club zaterdagavond laat in een berichtje op Twitter weten. "Hij wordt in slaap gehouden", meldde Ajax.

De 20-jarige Nouri werd zaterdagmiddag in de gestaakte oefenwedstrijd tegen Werder Bremen plotseling onwel zonder dat er een bal of tegenstander in de buurt was. "Onze medische mensen waren snel bij Appie, evenals de verzorgers van Werder Bremen, maar daarna duurde het allemaal heel lang. Op dat moment ga je toch aan iets ergers denken, zeker omdat zijn benen niet bewogen", bekende directeur Edwin van der Sar van Ajax.



De ex-doelman zei bij de NOS dat Nouri op het veld was gereanimeerd nadat hij in elkaar was gezakt. "Onze dokter, onze fysiotherapeut en de mensen van het Rode Kruis hebben heel adequaat en snoeihard gewerkt om hem terug te halen. Hij is inderdaad op het veld gereanimeerd. Daarna is hij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht", zei Van der Sar.



Nouri had tijdens het duel last van hartritmestoornissen gekregen, aldus de Amsterdamse club in een eerdere mededeling.