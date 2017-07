Verrassende transfer voor Terry

Verdediger John Terry vervolgt zijn loopbaan bij tweedeklasser Aston Villa. Dat maakte de eigenaar van de club uit Birmingham, de Chinees Tony Xia, maandag bekend via Twitter.

De 36-jarige Terry nam afgelopen seizoen na 22 jaar afscheid van Chelsea. De voormalig aanvoerder was min of meer overbodig bij de landskampioen. Diverse clubs uit de Premier League toonden interesse voor hem, maar hij koos toch voor tweedeklasser Aston Villa. Terry wou confrontaties met zijn geliefde Chelsea immers te allen prijze vermijden.



Terry maakte eind 1998 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Londen. Hij groeide uit tot steunpilaar, aanvoerder en clubicoon en speelde 690 officiële wedstrijden voor de Blues. Onlangs vierde hij zijn vijfde landstitel met Chelsea, al was zijn inbreng dit seizoen beperkt met slechts negen optredens in de Premier League. Hoogtepunt van zijn lange periode bij 'zijn' club was de winst van de Champions League in 2012.



Bij Aston Villa staat ook onze landgenoot Ritchie De Laet nog onder contract. De Laet liep in september vorig jaar een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor de Villans. Zonder de rechtsachter beëindigde Villa het seizoen op een teleurstellende dertiende stek.