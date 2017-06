Cristiano Ronaldo sluit de nieuwe liefdes van zijn leven in de armen

Hij keerde er speciaal vervroegd voor terug uit Rusland. Cristiano Ronaldo is maar wat blij dat hij thuis is en zijn nieuwe oogappels in de armen kan sluiten...

Na de uitschakeling van Portugal door Chili woensdag in de halve finales van de Confederations Cup vroeg en kreeg Cristiano Ronaldo de toestemming om het tornooi te verlaten om zijn pasgeboren tweeling te kunnen zien. Nochtans moet Portugal zondag nog de kleine finale spelen tegen Mexico. Maar dat zal dus zonder de Portugese sterspeler gebeuren.

Die is terug thuis en postte donderdagavond een 'familiefoto' op Instagram. "Zo gelukkig dat ik de nieuwe liefdes van mijn leven in mijn armen kan sluiten", schreef Ronaldo bij een foto waarop te zien is hoe hij zijn tweeling liefdevol bewondert.