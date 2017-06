Ronaldo mist kleine finale om bij pas geboren tweeling te kunnen zijn

Portugal kan zondag in de wedstrijd om de derde plaats op de Confederations Cup niet rekenen op sterspeler Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid is pas vader geworden van een tweeling en heeft de toestemming gekregen om het toernooi in Rusland te verlaten.

Ronaldo bevestigde het nieuws na het nipte verlies van Portugal (na strafschoppen) in de halve finale tegen Chili in Kazan. "Hoewel mijn kinderen werden geboren, verbleef ik bij de nationale ploeg en gaf zoals altijd alles wat ik in mij heb. De voorzitter van de Portugese voetbalbond en de bondscoach hebben mij nu de toestemming gegeven (om naar huis te gaan) en dat zal ik niet vergeten. Ik ben heel blij dat ik eindelijk voor het eerst bij mijn kinderen zal zijn."



De 32-jarige Ronaldo heeft al een zoon, Cristiano Ronaldo Junior, van 7 jaar. In de tweede halve finale van de Confederations Cup neemt wereldkampioen Duitsland het donderdagavond in Sochi op tegen Mexico.