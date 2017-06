Heeft deze WAG toptransfer verklapt? (FOTOSPECIAL)

Real Madrid-spits Alvaro Morata is hot op de transfermarkt. Volgens verschillende Engelse media heeft zijn vrouw Alice Campello de volgende club van Morata al verklapt...

Het Spaanse model volgde dinsdag plots Manchester United op Instagram. Reden genoeg voor onder meer The Sun om gewag te maken van een transfer van Morata naar United. Enkele uren later ontvolgde Campello de club van José Mourinho en Marouane Fellaini, maar toen was de schade al aangericht.



De Spaanse international wordt al maanden gelinkt aan een transfer. De 24-jarige spits, die vorig seizoen 20 keer scoorde voor Los Blancos, kan rekenen op heel wat interesse.