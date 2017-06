Duitsland knikkert Broos uit Confederations Cup

Duitsland heeft zich zondag verzekerd van groepswinst in poule B van de Confederations Cup in Rusland. De 'Mannschaft' won in Sotsji op de derde en laatste speeldag met 3-1 van het Kameroen van bondscoach Hugo Broos. Chili had in Moskou genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen Australië om zich als tweede in de groep te plaatsen voor de halve finales.

Duitsland was in de eerste helft baas, maar kon zijn overwicht niet omzetten in een doelpunt. Meteen na de pauze lukte het wel voor de wereldkampioen. Kerem Demirbay (48.), de aanvallende middenvelder van Hoffenheim, vlamde de 1-0 staalhard tegen de netten. Op het uur moest Kameroen met een man minder voort na een zware overtreding van Ernest Mabouka op Emre Can.



Scheidsrechter Roldan gaf de rode kaart eerst na overleg met de videoref onterecht aan Sébastien Siani (KV Oostende), maar zette zijn fout na nieuw overleg recht door Ernest Mabouka van het veld te sturen. Duitsland profiteerde meteen van de verwarring en verdubbelde via Timo Werner (66.) de score. Na een aarzelende tussenkomst van de Duitse doelman Ter Stegen zette Aboubakar (78.) de Kameroeners op het scorebord. Werner (81.) legde met zijn tweede van de avond de 3-1 eindstand vast.



Chili had tegen Australië genoeg aan een punt, maar liet zich op slag van rust in de luren leggen door James Troisi (42.). De ex-speler van Zulte Waregem profiteerde van slecht uitverdedigen en bezorgde de Australiërs hoop. De 'Socceroos' hadden echter nog een tweede goal nodig om door te stoten. Na de rust zette Chili evenwel orde op zaken. Invaller Martin Rodriguez (67.) bracht de Chilenen van dichtbij langszij.



Chili neemt het woensdag in de halve finales op tegen Europees kampioen Portugal, de winnaar van groep A. Duitsland kijkt Mexico in de ogen. Beide wedstrijden worden om 20u op gang gefloten. Australië eindigt met twee punten op de derde plaats in groep B. Hugo Broos raapte met Kameroen slechts één punt.