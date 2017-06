Officiële EK-selectie Belgian Red Flames bekend

Bondscoach Ives Serneels heeft zondag de officiële selectie van 23 Belgian Red Flames voor het EK voetbal bekendgemaakt, dat van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland gespeeld wordt.

De groep komt dinsdag samen voor het volgende deel van de EK-voorbereiding, met een oefenwedstrijd in en tegen Spanje op vrijdag 30 juni. Sarah Wijnants en Sara Yuceil reizen mee af en blijven beschikbaar in het geval van blessures.



De Red Flames plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor het EK, werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). De top twee stoot door naar de kwartfinales.



In de aanloop naar het EK speelt de selectie van Serneels, sinds kort 22ste op de FIFA-ranking, nog drie oefenduels. Op vrijdag 30 juni (18u30) geven ze in San Pedro del Pinatar Spanje partij, daarna volgen oefenwedstrijden tegen Frankrijk (7 juli in Montpellier) en Rusland (11 juli in Denderleeuw). Op 12 juli reizen de Flames af naar Nederland.



Doelvrouwen (3): Nicky Evrard (KAA Gent Ladies), Diede Lemey (RSC Anderlecht), Justien Odeurs (FF USV Jena/Dui)

Verdedigsters (8): Imke Courtois (Standard Luik), Maud Coutereels (Lille OSC/Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Nicky Van den Abbeele (RSC Anderlecht), Lorca Van De Putte (Kristiansads DFF, Zwe), Aline Zeler (RSC Anderlecht)

Middenveldsters (4): Julie Biesmans (Standard Luik), Lenie Onzia (WD Lierse SK), Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies), Elien Van Wynendaele (KAA Gent Ladies)

Aanvalsters (8): Janice Cayman (Western New York Flash/VSt), Jana Coryn (WD Lierse SK), Yana Daniëls (RSC Anderlecht), Tine De Caigny (Valerenga Fotball/Noo), Davinia Philtjens (Ajax/Ned), Elke Van Gorp (KAA Gent Ladies), Davinia Vanmechelen (Standard Luik), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui)

Reservespeelsters: Sara Yuceil (Olympique Marseille/Fra), Sarah Wijnants (Standard Luik)