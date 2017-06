Wild schoppende Oscar ontketent rel in China (VIDEO)

Video

Oscar (ex-Chelsea) heeft zich zondag in China niet van zijn beste kant laten zien. Tijdens een competitiewedstrijd met zijn club Shanghai SIPG bij Guangzhou R&F trapte de Braziliaan tot twee keer toe de bal staalhard op een tegenstander.

Na het incident gingen alle spelers (én bankzitters) op het veld in de clinch. Het incident deed zich voor aan de middenlijn, een minuut voor het einde van de eerste helft. Van elk team kreeg één speler een rode kaart voor de neus. Na rust werd er opnieuw gevoetbald. De eindstand was billijk, 1-1.

Oscar kwam begin 2017 voor zo'n 60 miljoen euro over van Chelsea, waar hij André Villas-Boas (ook ex-Chelsea) als hoofdcoach kreeg. Die bleef na afloop rustig onder alle commotie. Hij vond dat Oscar zich enkel "erg passionneel" had getoond.

Guangzhou R&F heeft zich ondertussen verontschuldigd, nadat ze nadien nog vijf gele kaarten kregen. Of dat volstaat voor de Chinese voetbalbond (CFA) is nog maar de vraag. In maart werd een speler van Shanghai Shenhua voor zes maanden geschorst nadat hij tijdens een match met Tianjin Quanjian zonder reden op de voet van Axel Witsel was gaan staan