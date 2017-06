Chili opent met zege

Kameroen is de Confederations Cup gestart met een nederlaag. De Afrikaanse kampioen van bondscoach Hugo Broos verloor op de eerste speeldag in groep B in de Otkrytie Arena in Moskou met 0-2 van Chili.

Chili begon als een sneltrein aan de partij. Nog voor er drie minuten op de klok stonden, had Vargas de bal al tegen de paal gemikt en moest de Kameroense keeper Ondoa zijn kunnen tonen op een uithaal van Fuenzalida.



Kameroen herstelde het evenwicht, en deelde na tien minuten een eerste prikje uit. Aboubakar strafte nonchalant uitverdedigen van de Chileense defensie bijna af, maar doelman Herrera hield zijn land recht. Gaandeweg sloop het tempo uit de match en bleven grote kansen uit, tot Vargas op slag van rust door de buitenspelval leek te glippen en de bal tegen de touwen joeg. De Chilenen vierden het doelpunt al, maar de videoref gooide roet in het eten en keurde de treffer af wegens buitenspel.



Na de pauze kregen de supporters in de tribunes weinig spektakel te zien. Moukandjo krulde voor Kameroen halfweg de tweede helft een vrije trap een halve meter naast, en aan de overkant kon Chili, ook na de invalbeurt van sterspeler Alexis Sanchez, nauwelijks gevaar creëren. De Zuid-Amerikaanse kampioen sloop met het ingaan van het slotkwartier dan toch dichter bij het Kameroense doel, en Arturo Vidal (81.) brak de ban met een kopbal op aangeven van Sanchez.



Kameroen trok naar voor op zoek naar de gelijkmaker, maar liet achteraan boulevards aan ruimte. Sanchez glipte in de extra tijd door het hart van de Kameroen-defensie, kapte de doelman uit maar zag zijn poging van de lijn gered door een teruggekeerde verdediger. Vargas (90.+1) was echter bij de pinken om de 0-2 te netten. Even leek de videoref ook dat doelpunt af te gaan keuren, maar uiteindelijk telde het toch.



Bij Kameroen startten Sebastien Siani (KV Oostende) en Collins Fai (Standard) in de basis. In de andere match in groep A neemt Australië het maandag op tegen wereldkampioen Duitsland.