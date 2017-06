OH Leuven haalt Julien Gorius terug naar België

OH Leuven heeft de terugkeer van Julien Gorius naar de Belgische velden aangekondigd. De Franse middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen. De club uit de Proximus League (1B) legde ook middenvelder Geert Berben tot medio 2019 vast.

De 32-jarige Gorius zat na een avontuur in China sinds januari zonder ploeg. Voordien speelde de Fransman elf seizoenen ofwel 335 wedstrijden in de Belgische competitie. Brussels plukte hem in 2005 bij Metz weg, drie jaar later ruilde hij de club uit de hoofdstad voor KV Mechelen.



Na een uitstekend seizoen Achter de Kazerne waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 8 assists, zette hij in 2012 de stap hogerop naar KRC Genk. In 2013 hielp hij de Limburgers aan de Beker van België. Onder Peter Maes verloor Gorius zijn basisplaats en koos hij ervoor zijn geluk te beproeven bij het Chinese Changchun Yatai.



Behalve Gorius bereikte ook de 24-jarige Berben een overeenkomst met OHL, dat na de overname door de King Power Group over extra financiële middelen beschikt. De aanvallende middenvelder komt over van het gedegradeerde Lommel United, waar hij sinds januari 2016 aan de slag was.