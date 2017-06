Serie A-coach fietst 1300 kilometer na behoud

Crotone heeft zich dit seizoen tegen alle verwachtingen in kunnen verzekeren van het behoud in de Serie A. In april leek het nog een onbegonnen zaak om een jaartje extra te genieten van de Italiaanse topklasse, maar trainer Davide Nicola kwam met een opvallende weddenschap af die hem nu 1300 kilometer lang op een fiets doet belanden.

Toen op 1 april Crotone een achterstand van acht punten had op de veilige plaatsen in de Serie A, ging de coach een opvallende weddenschap aan. Als zijn team zich alsnog zou redden, zou hij met de fiets van Crotone (in het zuiden van de Italiaanse laars, red.) helemaal naar het noordelijk gelegen Turijn rijden. Een uitdaging van liefst 1300 kilometer. Voor Nicola zou een eventuele fietstocht ook een emotionele boodschap meedragen, want zijn jongste zoon kwam met zijn fiets om het leven in een verkeersongeval in de buurt van Turijn.



Maar eerst zou de promovendus nog 'The Great Escape' moeten bewerkstelligen. Met Juventus, Lazio Roma, Internazionale en AC Milan stonden nog een pak topploegen op het programma. Met zes zeges en twee gelijke spelen in de laatste negen speeldagen slaagden de jongens van Nicola in hun schier onmogelijke opdracht. Op de allerlaatste speeldag wipten ze voor het eerst in het seizoen naar een veilige plaats in het klassement. Crotone vierde feest, Nicola mocht zijn banden oppompen.



De trainer kwam zijn weddenschap trouw na en stapte vrijdag op de fiets in Crotone. Momenteel bevindt de man zich in de buurt van Bari, zo verraadt sociaal netwerksite Twitter. Eind volgende week hoopt Nicola aan te komen in Turijn. De fietstocht zal symbolisch eindigen op de plaats waar zijn zoon verongelukte.





Als hij terugkeert naar Crotone, zal er trouwens een mooie beloning op hem te wachten liggen. Want het miraculeuze behoud zorgde ervoor dat het clubbestuur Nicola een contractvoorstel tot medio 2018 klaar houdt voor hun fietsende coach.