Knotsgekke slotfase zorgt voor gelijkspel in moeder aller interlands

De burenstrijd tussen Schotland en Engeland heeft zaterdag op de zesde speeldag van de Europese kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland geen winnaar opgeleverd. Na een knotsgekke slotfase in Hampden Park in Glasgow eindigde de partij in poule F op een 2-2 gelijkspel.

Engeland nam de wedstrijd stevig in handen, maar slaagde er pas na lange tijd in de Schotse egelstelling te ontwrichten. Twintig minuten nadat het afgeweken schot van Jake Livermore op de paal was gestrand, opende Alex Oxlade-Chamberlain in de 70ste minuut de score. De invaller sneed de grote rechthoek in, hield drie verdedigers aan de praat en trapte recht op doelman Craig Gordon, die het leer niet uit zijn netten kon houden: 0-1.



De troepen van Gary Southgate leken op weg naar een moeizame overwinning, maar incasseerden in de 87ste minuut de gelijkmaker. Leigh Griffiths krulde een vrije trap over het muurtje en buiten het bereik van Joe Hart. Drie minuten later kreeg diezelfde Griffiths opnieuw een vrijschop op een interessant plaats en opnieuw vond hij de weg naar doel: 2-1 voor Schotland. De Schotse supporters waanden zich zegezeker, maar dat was zonder Harry Kane gerekend. De topschutter van de Premier League sleepte in de slotminuten van dichtbij nog een punt uit de brand.



In de andere wedstrijd in groep F won Slovenië met 2-0 van Malta, dat nog geen punten veroverde in deze kwalificatieronde. Josip Ilicic opende op slag van rust de score, Milivoje Novakovic (84.) legde de eindstand vast. Engeland blijft met 14 punten aan de leiding in de poule en wordt gevolgd door Slovenië (11), Slovakije (9), Schotland (8), Litouwen (5) en Malta.



In groep E boekte Denemarken een 1-3 overwinning op het veld van Kazachstan dankzij Nicolai Jorgensen (27.), een penaltytreffer van Christian Eriksen (51.) en Kasper Dolberg (81.). Tussendoor scoorde Islambek Kuat (76.) in Almaty de eerredder. Het gastland moest kort voor rust met tien man verder, nadat aanvoerder Baurzhan Islamkhan met rood van het veld was gestuurd voor een elleboogstoot. De Denen naderen tot op drie punten van leider Polen (13 punten), dat later Roemenië (6) ontvangt. De Kazakken sluiten de rij met twee punten. Ook Montenegro-Armenië staat voor zaterdag gepland.



Noord-Ierland ten slotte ging met 0-1 winnen bij Azerbeidzjan. Pas in de slotminuut slaagde de "Green & White Army" erin het verschil te maken. Stuart Dallas tekende in Bakoe voor de enige treffer. Noord-Ierland is met dertien punten tweede in groep C, Azerbeidzjan (7 punten) is vierde. Het nog steeds ongeslagen Duitsland speelt zaterdagavond tegen de puntenloze voetbaldwerg San Marino. Ook Noorwegen (3) en Tsjechië (8), dat maandag nog met 2-1 het onderspit moest delven tegen de Rode Duivels, geven elkaar nog partij.