Van Geneugden en Broos winnen eerste duel in kwalificaties Africa Cup

Ronny Van Geneugden heeft als bondscoach van Malawi gedebuteerd in de voorrondes van de Africa Cup met een zege. Ook Hugo Broos won in dezelfde groep met Kameroen de topper tegen Marokko.

Titelverdediger Kameroen is als gastland voor de Africa Cup van 2019 al zeker van deelname aan het prestigieuze tornooi, maar moet toch de kwalificaties afwerken. De Ontembare Leeuwen van bondscoach Hugo Broos zijn daarin goed begonnen en wonnen in het Kameroense Yaoundé hun eerste wedstrijd in groep B met 1-0 van Marokko. Vincent Aboubakar maakte in de 29ste minuut het enige doelpunt. De Kameroense spits van Besiktas scoorde in de meest recente finale het winnende doelpunt.



Nog in groep B boekte Malawi, onder leiding van bondscoach Ronny Van Geneugden, in Blantyre voor eigen publiek een 1-0 overwinning tegen de Comoren. Gerald Phiri Junior deed op het halfuur de netten trillen. Kameroen en Malawi gaan met drie punten aan de leiding in poule B. Als de titelverdediger de groep wint, plaatst de runner-up zich voor het eindtornooi, maar komt geen enkel ander team in de groep in aanmerking voor een ticket. De volgende kwalificatiematchen staan in maart 2018 op het programma.