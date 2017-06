Martinez: 'Eerste 15 minuten tegen Estland zijn cruciaal'

Roberto Martinez staat met zijn volledig fitte 26-koppige selectie aan de vooravond van de laatste wedstrijd van het seizoen. Vrijdagavond nemen ze het in de hoofdstad Tallinn op tegen Estland op de zesde speeldag in WK-kwalificatiegroep H.

De Rode Duivels verdedigen er hun leidersplaats in de groep en kunnen een uitstekende zaak doen, want eerste achtervolgers Bosnië-Herzegovina en Griekenland spelen in Zenica tegen elkaar en zullen elkaar dus punten afsnoepen. Bondscoach Roberto Martinez wijst dan ook op het belang van de wedstrijd. "Drie punten is het enige dat vrijdagavond van tel is", vertelde de bondscoach donderdag voor de start van de training in de A. Le Coq Arena.



"Want we spelen in deze kwalificatiecampagne nog drie keer op verplaatsing. Die drie punten zijn dus vitaal. Mijn grootste angst is de manier waarop we de wedstrijd zullen starten. De concentratie en de focus in de eerste vijftien minuten zijn cruciaal. Na een goeie start zal het een pak makkelijker worden."



De voorbije interlands wisselden de Rode Duivels te vaak goede met slechte momenten af. Die wisselvalligheid kostte hen in de oefeninterland in Rusland nog de zege. "Mindere momenten in een wedstrijd vind ik niet zo erg, zo lang we maar winnen. De slotfase van in Rusland verontrust me wel wat: we speelden daar zeker goed genoeg om de wedstrijd te winnen, maar toch gaven we de zege nog uit handen. Tegen Tsjechië was het op technisch vlak dan weer te zwak voor onze standaard en daarom werd er te veel voor de lange bal gekozen. Dat valt te verklaren door een gebrek aan wedstrijdritme."



"We hadden die wedstrijd nodig om de roestigheid uit de benen te krijgen, morgen/vrijdag wordt dat anders. Daarom was dit ook een heel interessante periode voor mij, om de spelers weer op scherp te krijgen. Het is voor iedereen bijna vakantie en daar moet je toch rekening mee houden."



Een andere factor die vrijdag kan meespelen is de staat van het veld in de A. Le Coq Arena. In maart tegen Kroatië was de kwaliteit van het speelveld nog beneden alle niveau, intussen is er hard aan gewerkt en ligt het terrein er al beter bij. "We weten dat het veld er niet perfect zal bijliggen, ook al is er echt hard aan gewerkt. De regen van vandaag/donderdag kan misschien nog wat helpen. Tijdens de training moeten we het veld wat proberen te sparen", sloot de bondscoach af.



De Bruyne: "Ik doe wat de coach vraagt"



"Voor zijn thuispubliek zal Estland anders spelen in vergelijking met eind vorig jaar in Brussel", vertelde spelverdeler Kevin De Bruyne. "Het balbezit zal voor ons zijn en we zullen proberen de tegenstander onder druk te zetten. Bovendien moeten we geduldig zijn als het doelpunt niet snel valt, we hebben negentig minuten. Het is onze laatste wedstrijd van het seizoen en ik verwacht dat iedereen zijn job zal doen. Iedereen beseft hoe belangrijk deze wedstrijd is in de WK-kwalificaties", aldus KDB.



De Bruyne is onder Martinez in een meer verdedigende rol terechtgekomen en dat vertaalt zich in zijn statistieken, met een pak minder assists en doelpunten. Zijn laatste treffer in het nationale shirt dateert al van meer dan een jaar geleden: in de voorbereidingswedstrijd op het EK tegen Zwitserland trof hij toen in Genève raak.

"Ik heb nu een andere rol en dan is het niet meer dan normaal dat ook de statistieken anders zijn. Als meer verdedigende middenvelder heb ik nog vijf à zes medespelers voor mij en dan moet ik niet scoren. Ik kan minder vaak op doel trappen, maar er zijn genoeg ploegmaats die dat ook kunnen. Daarbovenop heb ik het afgelopen jaar ook wat wedstrijden gemist. Voor mij is mijn nieuwe rol goed genoeg om mij geapprecieerd te voelen. Ik doe wat de coach mij vraagt."



In de wedstrijd tegen Tsjechië merkte De Bruyne op dat de Belgen te snel de lange bal zochten, terwijl technisch verzorgd voetbal over de grond net de sterkte van de ploeg is. "Ik vind het belangrijk om van achteruit beginnen te voetballen, zo doen we dat bij City ook. In negentig procent van de interlands hebben wij het merendeel van het balbezit en dus moeten we combineren. Al zullen sommigen zeggen dat het risico's inhoudt", verwees KDB naar de tegentreffer tegen Tsjechië waarbij hij balverlies leed in de eigen zestien. "Het is wel moeilijker om op te trainen dan bij een club. De spelers in onze selectie spelen bij hun teams in verschillende systemen."