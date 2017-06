Voorzitter Tsjechische voetbalbond geeft ontslag ... vanuit de gevangenis

Miroslav Pelta, voorzitter van de Tsjechische voetbalbond en in voorlopige hechtenis op verdenking van verduistering van overheidssubsidies, heeft zijn ontslag ingediend. Dat meldt de bond zelf. Het schandaal zorgt voor een crisis in het Tsjechische voetbal.

Pelta, die ook voorzitter is bij voetbalclub FK Jablonec, werd in mei opgepakt. Hij wordt verdacht van het op grote schaal verduisteren van subsidies aan de voetbalwereld. Dinsdag meldde de Tsjechische voetbalfederatie FACR dat het een ontslagbrief van Pelta heeft ontvangen. Voorlopig wordt de leiding overgenomen door twee vicevoorzitters, in afwachting van de verkiezing van een een nieuwe voorzitter op een congres later dit jaar.



Ook minister van Sport Katerina Valachova heeft ondertussen haar ontslag ingediend, nadat ze eerder al alle steun aan de sportwereld tijdelijk had geblokkeerd. De hoofdsponsor van de Tsjechische voetbalcompetitie, online verzekeringsbedrijf ePojisteni.czn, heeft zijn steun al definitief stopgezet.