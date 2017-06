Odjidja verkozen tot Speler van het Jaar in Polen

Vadis Odjidja is maandagavond verkozen tot Speler van het Jaar in de Poolse voetbalcompetitie. De ex-middenvelder van onder meer Anderlecht en Club Brugge kreeg zelfs twee prijzen tijdens het afsluitende gala van de Poolse 'Ekstraklasa', want naast Speler van het Jaar werd hij ook Beste Middenvelder.

De bekroning voor de 28-jarige voormalige Rode Duivel kwam er amper een dag nadat hij met zijn club Legia Warschau de landstitel veroverde in Polen. Legia had op de slotspeeldag genoeg aan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Lechia Danzig om zijn titel te verlengen.



Na een povere seizoensstart onder ex-Anderlechtcoach Besnik Hasi, die medio september al de laan werd uitgestuurd, slaagde de Poolse trainer Jacek Magiera er alsnog in het tij te keren. Legia, dat zich als landskampioen plaatst voor de tweede voorronde van de Champions League, heeft in de eindstand twee punten meer dan Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok en Lechia Danzig. Behalve twaalf titels staan er ook achttien Poolse bekers en vier Poolse Supercups in de prijzenkast.