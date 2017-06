Zuinige zege voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben de oefeninterland tegen Tsjechië gewonnen met 2-1. Voor de Belgen scoorden Batshuayi voor en Fellaini na de rust.

Roberto Martinez verraste enigszins door Dries Mertens op de bank te laten en Michy Batshuayi zijn tweede basisplaats bij de Rode Duivels te gunnen. Daardoor herschikte de bondscoach zijn pionnen tot een 3-5-2, met Romelu Lukaku naast Batsman voorin. Op het middenveld werd er zo een driehoek gevormd met Youri Tielemans, Radja Nainggolan en Kevin De Bruyne.



Een klasseflits van Batshuayi na 25 minuten en een opmerkelijke misser van Kevin De Bruyne enkele minuten later, meer was er niet nodig om voor een 1-1 ruststand te zorgen in een voor iets meer dan de helft gevuld Koning Boudewijnstadion. De Belgen waren uitstekend begonnen aan de wedstrijd en de bezoekers liepen in het eerste halfuur achter een ongrijpbare bal aan.





Romelu Lukaku had voor de pauze liefst vijf keer de mogelijkheid om te scoren, zijn spitsbroeder Batshuayi had aan één kans genoeg: de spits van Chelsea zette met één geniale beweging de Tsjechische verdediging op het verkeerde been, om vervolgens de doelman kansloos te laten met een grondscherend schot.





Enkele minuten later kreeg Michael Krmencik de gelijkmaker op een presenteerblaadje aangeboden na een zeldzame misser van een voor het overige uitstekende De Bruyne. Na de gelijkmaker kwamen de Tsjechen plots beter in de wedstrijd, het slot van de eerste helft was dan ook voor de bezoekers.



Martinez had vooraf een reeks wissels aangekondigd en voerde er tijdens de rust meteen vijf door, wat het wedstrijdbeeld meteen veranderde. Een schot van Kevin Mirallas werd door de bezoekende reservedoelman nog gered, in de daaropvolgende hoekschop van Dries Mertens zorgde met Marouane Fellaini een derde invaller voor de 2-1. Ook aanvoerder Vincent Kompany was toen al naar de kant, de aanvoerdersband ging naar vicekapitein Jan Vertonghen.



Gaandeweg de tweede helft zakte het niveau weer bij de thuisploeg en kwamen er nog kansen aan beide kanten. Gescoord werd er niet meer en zo boekten de Duivels hun eerste zege in een oefeninterland onder Martinez.



Na deze generale repetitie staat er voor de Rode Duivels vrijdagavond een WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Op de zesde speeldag verdedigen ze in de Estse hoofdstad Tallinn hun leidersplaats in groep H. Met dertien op vijftien leiden de Belgen voor Griekenland (11) en Bosnië-Herzegovina (10).