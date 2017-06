Ronaldo: 'Ik antwoord op het terrein'

"We hebben getoond dat we de besten zijn", reageerde sterspeler Cristiano Ronaldo nadat hij zaterdag met Real Madrid voor het tweede jaar op rij de Champions League won.

"Ik ben heel blij met wat we als ploeg getoond hebben en ook met mijn individuele prestatie. Ik ben met twaalf doelpunten topscorer in de Champions League en het was alweer een hele poos geleden dat iemand twee goals scoorde in de finale (Diego Milito in 2010). Er zijn mensen die altijd wel iets op Cristiano Ronaldo aan te merken hebben, het is op het terrein dat ik antwoord. De Champions League volgend jaar nog eens winnen, is nu het grote doel."



Juventus-doelman Gianluigi Buffon was bijzonder teleurgesteld na zijn derde verloren Champions League-finale. Ook in 2003 en 2015 stond hij al in het verliezende kamp. "We speelden zo goed in de eerste helft, we dachten dat we gingen winnen. Maar Real Madrid toonde de klasse en de instelling die nodig is om de finale te winnen. Zeker gezien de tweede helft verdiende Real het." Een verklaring voor het niveauverschil van zijn ploeg tussen de eerste en tweede helft had de 39-jarige doelman ook niet. "Ik zou het niet weten."