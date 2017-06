Totti bij 17 grootste Europese voetballers aller tijden

De Europese voetbalbond UEFA gaat Francesco Totti eren voor zijn imposante voetbalcarrière. Totti krijgt in augustus in Monaco bij de aftrap van het Europese seizoen de zogeheten President's Award. Hij is pas de 17de voetballer in de voetbalgeschiedenis die die award krijgt.

"Deze award is bedoeld voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in Cardiff, waar zaterdag de finale van de Champions League wordt gespeeld. "Al die kwalificaties zijn van toepassing op Totti, een man die een kwart van zijn leven heeft gegeven aan zijn geliefde AS Roma. Gefeliciteerd Francesco, met een fantastische carrière en je buitengewone loyaliteit aan AS Roma en aan het voetbal."



Totti is de zeventiende man uit de voetbalwereld die de President's Award ontvangt. Hij komt in een rijtje met onder anderen Sir Bobby Robson, Frank Rijkaard, Alfredo Di Stéfano, Eusébio, Franz Beckenbauer en Johan Cruijff. De UEFA wil daarnaast een eigen Hall of Fame gaan opzetten, kondigde Ceferin aan.