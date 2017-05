Dumoulin: 'Mooier gaat het niet meer worden'

"Ik heb hier geen woorden voor", aldus Dumoulin na zijn zege in de Giro. "Mooier wordt het niet meer. Ik was heel nerveus vandaag, terwijl ik wist dat ik kalm moest blijven. Maar dat lukte bijna niet. Maar ik heb het voor elkaar gekregen. Ik had gelukkig weer goede benen en ik ging voluit."

"Mijn ploegleider en ik hadden afgesproken dat hij me enkel tussentijden zou geven wanneer de zege binnen was, zodat ik wat minder risico kon nemen in de bochten", vervolgde Dumoulin.



"Hij verraste me halfweg de tijdrit al met die boodschap en toen ik over de finish reed, klonk het dat de eindzege binnen was. Maar plotseling gaf de televisie weer aan dat Quintana terug was gekomen tot drie seconden. Ik was even kwaad zelfs, maar gelukkig klopte dat niet en is het allemaal goed gekomen. Dit is echt zo geweldig. Hier ga ik enorm hard van genieten. Het is ook geweldig dat Jos van Emden hier de tijdrit wint. Ik heb gisterenavond nog met hem geappt, dat het geweldig zou zijn als hij de tijdrit zou winnen en ik het klassement. Het droomscenario is zowaar uitgekomen. Jos is een vriend, we gaan zeker een feestje bouwen."



Dumoulin pakt niet alleen de eindzege, maar won ook de eerste tijdrit en de bergrit naar Oropa. "Dat was een fantastische overwinning. Maar natuurlijk, deze roze trui steekt er nog ietsje bovenuit. Wat de toekomst brengt? Dit jaar neem ik niet deel aan de Tour, maar in 2018 normaal gezien wel. Dan zien we wel hoe het daar loopt."