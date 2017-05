Dessers schiet NAC met hattrick naar Eredivisie

NAC Breda speelt volgend seizoen in de Eredivisie. Het team van coach Stijn Vreven klopte in de return van de finaleronde van de play-offs om een plaats in de Eredivisie eersteklasser NEC met 1-4. Cyriel Dessers was met drie doelpunten de uitblinker bij NAC.

Het team uit Breda had afgelopen donderdag al de heenmatch met 1-0 gewonnen, ook toen met een goal van de 22-jarige ex-speler van Lokeren.



Dessers (7.) opende al vroeg de score op penalty. Breinburg (32.) gaf met de gelijkmaker, ook op strafschop, de thuisploeg opnieuw hoop, maar Dessers (52.) trof na de pauze weer raak. De frustratie nam toe bij NEC, en invaller Rayhi kreeg iets voor het uur direct rood voor een forse tackle. De veer bij de thuisploeg was nu helemaal gebroken en NAC diepte de kloof verder uit. Korte (71.) en opnieuw Dessers (74.) zorgden voor de 1-4 eindstand.



Coach Stijn Vreven zette naast Dessers ook de Belgische doelman Jorn Brondeel en middenvelder Arno Verschueren in zijn basiself.



Na passages in de lagere reeksen bij Neerpelt, Dessel Sport en Lommel United trainde Vreven sinds de zomer van 2015 Waasland-Beveren. Maar daar kwam in oktober van vorig jaar een einde aan toen de 43-jarige Limburger aan de deur werd gezet wegens tegenvallende resultaten. In januari tekende Vreven een contract Bij NAC, waar hij de ontslagen Marinus Dijkhuizen opvolgde.