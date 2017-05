Luis Enrique zwaait af met derde beker op rij, ook PSG triomfeert

FC Barcelona heeft zaterdag voor de 29ste keer en de derde keer op rij de Copa del Rey gewonnen. In de finale in het Vicente Calderonstadion van Atletico Madrid versloeg het Alaves met 3-1. Voor Luis Enrique was het de laatste match als trainer van Barcelona.

Bij de rust lag de eindstand al vast. Sterspeler Lionel Messi speelde eens te meer een bepalende rol. Hij opende de score in de 30ste minuut, had een voet in de 2-1 van Neymar (45ste) en gaf Paco Alcacer enkele minuten later (45ste+3) de assist voor de 3-1. Tussendoor scoorde Theo Hernandez (33ste) de 1-1.



Luis Enrique kan na drie jaar Barcelona een aardig rapport voorleggen. Op dertien mogelijke prijzen veroverde hij er negen. Zo leidde hij de club naar twee landstitels, drie bekers, een Spaanse Super Cup, een Europese Super Cup en winst in de Champions League en op het WK voor clubs.



De finale was ook het laatste officiële duel in het Vicente Calderon. Deze zomer neemt Atlético zijn nieuw stadion, het Wanda Metropolitano, in gebruik.



PSG WINT IN FRANKRIJK



Net als Barcelona in Spanje, heeft Paris Saint-Germain zich in Frankrijk voor de derde keer op rij tot bekerwinnaar gekroond. Zonder de geblesseerde Thomas Meunier won PSG in de finale in Saint-Denis zuinig met 1-0 van Angers. Voor PSG is het de elfde beker. Het is daarmee recordhouder.



Bij de rust en ook na negentig minuten was er nog niet gescoord in het het Stade de France. Het enige doelpunt van de partij kwam op naam van Angers-verdediger Issa Cissokho, die in de blessuretijd op een corner ongelukkig zijn eigen doelman verschalkte. PSG won dit seizoen ook de Ligabeker, in een finale tegen Monaco. In het kampioenschap werden de hoofdstedelingen tweede, na Monaco.