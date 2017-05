Dortmund wint na drie verloren finales op rij alsnog Duitse beker

Borussia Dortmund heeft zaterdag voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Beker van Duitsland gewonnen. In de finale in Berlijn versloeg het Eintracht Frankfurt met 2-1. Bij de rust was het 1-1 gelijk.

Ousmane Dembélé opende in de 9e minuut de score voor Borussia. Net voor het halfuur tekende Ante Rebic voor de gelijkmaker. In de tweede helft kreeg Dortmunds sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang enkele goede kansen, maar hij slaagde er pas in te scoren vanop de penaltystip, nadat Christan Pulisic in de 67e minuut binnen de elf meter was neergehaald. Aubameyang besliste de partij met een panenka.



Dortmund stond voor de vierde keer op rij in de finale. De voorbije drie jaar moest het beker telkens aan de tegenstander laten. In 2014 verloor het in de finale na verlengingen met 2-0 van Bayern, in 2015 bleek het Wolfsburg van Kevin De Bruyne met 3-1 te sterk en vorig jaar werd met strafschoppen verloren van Bayern München (0-0, 4/3). De Borussen wonnen de beker wel in 1965, 1989 en 2012. Frankfurt mocht de DfB Pokal ook al vier keer in de prijzenkast zetten (1974, 1975, 1981, 1988).