Arsenal verovert FA Cup

Arsenal heeft zaterdag de FA Cup veroverd. Het team van coach Arsène Wenger versloeg in de finale op Wembley Chelsea met 2-1. Arsenal, in de competitie pas op een vijfde stek gestrand, geeft zijn seizoen met FA Cup-winst dus wat kleur. Eden Hazard en doelman Thibaut Courtois maakten de 90 minuten vol voor Chelsea, Michy Batshuayi mocht in de slotfase invallen.

Arsenal begon het beste aan de partij. Alexis Sanchez (6.) trapte al vroeg de bal voorbij Courtois. "The Gunners" drukten de kampioen tegen het eigen doel, maar Özil en Welbeck lieten de 2-0 liggen. Chelsea herstelde gaandeweg het evenwicht, maar maakte het zichzelf lastig toen Moses is minuut 68 tegen zijn tweede gele kaart aanliep voor een schwalbe.



Toch klommen "The Blues" op gelijke hoogte. De onvermijdbare Diego Costa (76.) trapte de gelijkmaker binnen. Lang kon Chelsea niet juichen. Amper een handvol minuten later knikte Aaron Ramsey (79.) de 2-1 binnen. Chelsea trok nog naar voor, maar Hazard en co vonden de opening niet meer. Ook supersub Batshuayi, die twee minuten voor tijd Costa kwam vervangen, kon niets meer forceren.