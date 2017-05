Galatasaray verandert stadionnaam op vraag van Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft voetbalclub Galatasaray bevolen om het woord 'arena' te schrappen uit de naam van hun stadion. Dat meldden Turkse media op zaterdag.

"De raad van bestuur heeft besloten om de naam van ons stadion te veranderen op vraag van de president", verklaarde voorzitter Dursun Özbek aan het regeringsgezinde persagentschap Anadolu. "De Türk Telekom Arena zal voortaan het Türk Telekom Stadion heten."



Vrijdag eiste Erdogan dat het woord 'arena' in elk Turks stadion verbannen wordt omdat het woord ontleend werd uit een vreemde taal en verwijst naar gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren: "Ik ben resoluut tegen het gebruik van het woord. Vroeger werden mensen levend verscheurd door beesten in 'arena's'."



Paul Doany, CEO van Türk Telekom, heeft op Twitter de maatregel gesteund en bevestigd dat de naamsverandering gauw zal plaatsvinden. Volgens de Turkse krant Hürriyet zal dit maandag al gebeuren.



Ook andere Turkse clubs zullen het voorbeeld van Galatasaray moeten volgen. Zo speelt Besiktas in de Vodafone Arena en werken de basketballers van Fenerbahçe hun wedstrijden in de Ulker Sports Arena af.