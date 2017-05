Manchester City trekt de geldbuidel open voor Monaco-middenvelder

Manchester City heeft zijn eerste toptransfer voor de zomer beet. De Citizens stelden vrijdag de Portugese middenvelder Bernardo Silva voor als nieuwe aanwinst. Silva komt over van de Franse kampioen Monaco. De duur van zijn contract werd niet meegedeeld. De transfersom zou volgens verschillende Britse media situeren rond de 50 miljoen euro.

Het Manchester City van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kende een tegenvallend seizoen en wil volgend seizoen absoluut opnieuw meestrijden voor de titel. De transfer van Monaco-middenvelder Bernardo Silva was daarbij cruciaal voor Man City-coach Pep Guardiola.



Silva zelf is eveneens enthousiast over zijn nieuwe club en coach. "Pep Guardiola is één van de beste, zo niet de beste, coach ter wereld. Werken met zo'n coach is dan ook een droom. Ik kom terecht in één van de beste teams van de wereld en wil Manchester City helpen al zijn doelen te bereiken."



De 22-jarige Silva is een jeugdproduct van Benfica. Vooraleer het tot een doorbraak kwam bij de Arenden, trok Silva in de zomer van 2014 al naar Monaco. Na nauwelijks een half seizoen op huurbasis lichtten de Monegasken de aankoopoptie van 15,75 miljoen euro in het contract van Silva al. De Portugees kwam in drie seizoenen tot 147 optredens in het shirt van Monaco en leidde het team deze maand naar een eerste Franse titel in zeventien jaar. In de Champions League stopte Juventus de Monegasken in de halve finale.



Eerder deze week maakten de Monegasken de komst van Rode Duivel Youri Tielemans bekend. Hij maakt voor zo'n 23 miljoen euro de overstap van Anderlecht.