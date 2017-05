Totti bevestigt: 'Laatste wedstrijd voor AS Roma'

In een mededeling op Twitter heeft Francesco Totti voor het eerst bevestigd dat hij aanstaande zondag zijn laatste wedstrijd voor AS Roma speelt. Of het ook het einde van zijn carrière betekent, laat hij in het midden. De 40-jarige Italiaan treedt al sinds 1989 aan voor de club en scoorde er 250 keer.

"Roma-Genua zondag is de laatste keer dat ik het truitje van Roma kan dragen. Ik kan niet beschrijven hoeveel de clubkleuren voor mij hebben betekend, betekenen en altijd zullen betekenen", aldus Totti op Twitter. Sportief directeur Monchi kondigde het afscheid van Totti begin mei al aan.



Totti hield tot vandaag de lippen stijf. "Mijn liefde voor voetbal is zo groot dat ik me niet kan voorstellen dat ik ooit zonder kan. Vanaf maandag ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging", besloot Totti. Volgens Italiaanse media zou de aanvaller in de VS bij Miami kunnen gaan voetballen.



De 70.000 beschikbare zitjes in het olympisch stadion in Rome voor de wedstrijd van zondag waren in 48 uur uitverkocht. De wedstrijd is nog cruciaal voor het team van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen, want het strijdt nog met Napels om de tweede plaats en een rechtstreeks ticket voor de Champions League.