Air Fellaini beheerst het luchtruim

Marouane Fellaini was heer en meester in luchtduels tijdens de Europa League-finale. Hij won de meeste kopduels ooit in een Europa League-wedstrijd.

Fellaini scoorde onder andere in de halve finale met het hoofd en zette zo zijn ploeg op weg naar de finale. Maar in Stockholm deed hij er nog een schepje bovenop. Hij won niet minder dan 15 luchtduels. Geen enkele speler deed ooit beter in de Europa League rekende statistiekenbedrijf Opta na.



WhoScored, een ander statistiekenbedrijf, kroonde Fellaini dan weer tot man van de match met 9,02 op 10, grote onderscheiding dus. Uit die cijfers blijkt dat Fellaini ook veel meer deed dan enkel kopduels winnen. Eerste achtervolger Chris Smalling moest het met een vol punt minder doen.