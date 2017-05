Ronaldo en Benzema trappen Real naar de titel

Real Madrid heeft zich op de laatste speeldag van de Primera Division verzekerd van de titel. Los Galacticos wonnen met 0-2 op het veld van Malaga na goals van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema.

Real Madrid had nog maar een puntje nodig om zich te verzekeren van de Spaanse landstitel. Op bezoek bij Malaga zat Real na nog geen twee minuten op rozen toen Cristiano Ronaldo alleen voor de doelman werd gezet door Isco en beheerst afwerkte, het 25e competitiedoelpunt voor de Portugees. Real mocht de champagne definitief koud zetten toen Karim Benzema na tien minuten in de tweede helft met een gelukje de 0-2 op het bord zette. Malaga leek niet meer in staat om nog iets aan de achterstand te doen en de 33e landstitel van Real Madrid kwam niet meer in het gedrang.



Barcelona kon enkel nog over Real Madrid springen bij een nederlaag van De Koninklijke en als het zelf in Camp Nou wist te winnen van middenmotor Eibar. Groot was dan ook de verrassing toen Eibar na zeven minuten op voorsprong kwam via de Japanner Takashi Inui. Het werd nog erger voor Barcelona toen Inui na een uur spelen zijn tweede doelpunt van de avond prachtig voorbij doelman Ter Stegen poeierde. Barcelona kwam twee minuten later wel opnieuw in de wedstrijd door een lullig eigen doelpunt van Eibar-verdediger David Junca.



Nog wat later kregen de Catalanen een uitgelezen kans om opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar Lionel Messi zorgde voor een zeldzame strafschopmisser. De 2-2 viel dan uiteindelijk toch in de 73e minuut via Luis Suarez. In een dolle wedstrijd werd de scheve situatie een minuut later helemaal rechtgezet toen Messi een herkansing kreeg via de penaltystip en deze keer niet faalde. Messi maakte de klus volledig af in de toegevoegde tijd met de 4-2. Met 37 competitiedoelpunten mag de Argentijn zich de topschutter uit de Primera Division noemen.



Voor Real Madrid is het de 33e landstitel uit de clubgeschiedenis, geen enkele club doet beter in Spanje. De laatste titel was wel al van 2012 geleden. Barcelona was in die tussentijd goed voor drie titels. Stadsrivaal Atl├ętico, met Thibaut Courtois tussen de palen, was in 2014 de beste in La Liga. Op 3 juni speelt Real ook nog de finale van de Champions League tegen kersvers Italiaans landskampioen Juventus in het Welshe Cardiff.



De Koninklijke kan de eerste club uit de geschiedenis van de Champions League worden die zijn titel weet te verlengen. In totaal legden de Madrilenen al elf keer beslag op de Beker met de Grote Oren. Voor Barcelona staat volgende week zaterdag nog de finale van de Copa del Rey tegen Alaves op het programma.