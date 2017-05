Atlético Madrid neemt met zege afscheid van Estadio Vicente Calderon

Atlético Madrid heeft zondag zijn seizoen afgesloten met een 3-1 overwinning tegen Athletic Bilbao op de 38e speeldag van de Spaanse Primera Division. Yannick Carrasco begon aan de wedstrijd bij 'Los Colchoneros', maar werd na 70 minuten naar de kant gehaald.

Het Estadio Vicente Calderon was voor de laatste keer ooit helemaal volgelopen voor het duel met Athletic Bilbao. Atlético verhuist volgend seizoen namelijk naar het gloednieuwe Wanda Metropolitano.



Fernando Torres was gebrand op een knalprestatie in het stadion waar alles voor hem begon en daar zorgde hij ook voor met twee vroege doelpunten (8., 11.). Bilbao-aanvaller Inaki Williams bracht zijn team opnieuw in de wedstrijd in de 71e minuut, maar de ingevallen Angel Correa deed de boeken toe met een doelpunt in de 89e minuut. Atlético sluit het seizoen zo af op de derde plaats met 78 punten. Real Madrid en Barcelona strijden zondagavond nog om de titel in Spanje.



Nog in de Primera Division kreeg Zakaria Bakkali zeldzame speelminuten bij Valencia. Zijn team verloor thuis wel met 1-3 van Villareal. Bakkali viel in op vijf minuten van het einde van de reguliere speeltijd, toen de tussenstand nog 1-2 was. Valencia sluit zo een zeer matig seizoen af op de twaalfde plaats. Villareal doet een pak beter met de vijfde plaats en het bijbehorende Europa League-ticket.



In Italië ging Dennis Praet met Sampdoria op bezoek bij het Udinese van Sven Kums op de voorlaatste speeldag in de Italiaanse Serie A. Oude bekende Cyril Théréau (ex-aanvaller van zowel Anderlecht als Charleroi) bracht Udinese al snel op voorsprong in de vijfde minuut, maar Luis Muriel zorgde voor een 1-1 gelijkspel met een omgezette strafschop in de 64e minuut. Praet speelde 77 minuten mee bij Sampdoria, Kums kwam niet van de bank. Udinese staat twaalfde in Italië met 45 punten, Samdoria doet iets beter met de tiende plaats en 48 punten.