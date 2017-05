Sterke De Bruyne loodst City voorbij WBA

Manchester City heeft dinsdagavond onder impuls van een sterke Kevin De Bruyne met 3-1 gewonnen van West Bromwich Albion in een inhaalwedstrijd van de 34ste speeldag van de Engelse Premier League.

Kevin De Bruyne brak de wedstrijd open voor de Citizens met achtereenvolgens een assist en een doelpunt in twee minuten tijd. Met Vincent Kompany (Manchester City) en Nacer Chadli (West Brom) kwamen ook nog twee andere Belgen in actie.

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen kon Manchester City zich geen puntenverlies veroorloven in de strijd om een Champions League-ticket. Tegen een erg defensief ingesteld West Brom kwam City na 27 minuten op voorsprong via de Braziliaan Gabriel Jesus na alweer een assist van De Bruyne, zijn zestiende van de competitie.

Amper twee minuten later vond De Bruyne het ook nog eens tijd om zelf de netten laten trillen met een rake knal van buiten het strafschopgebied. De ban was gebroken voor City en in de tweede helft zorgde Yaya Touré (57.) voor het derde doelpunt na een knappe één-twee met Sergio Agüero. Het doelpunt van Hal Robson-Kanu (87.) was niet meer dan een eerredder voor WBA.

De Bruyne en Chadli speelden de volledige wedstrijd, Kompany werd na 77 minuten vervangen door John Stones.

ARSENAL KLOPT SUNDERLAND

Met Arsenal tegen het al tot degradatie veroordeelde Sunderland stond nog een tweede inhaaldwedstrijd in op het programma. Arsenal won met 2-0, dankzij twee doelpunten in de tweede helft van de Chileen Alexis Sanchez (72., 81.). Adnan Januzaj mocht van Sunderland-coach David Moyes acht minuten opdraven, toen het kalf al verdronken was. Jason Denayer ontbrak in de wedstrijdselectie van Sunderland door een blessure.

Dankzij de overwinning springt Manchester City over Liverpool naar de derde plaats in de Premier League met een totaal van 75 punten. Met nog één wedstrijd te spelen, volgen Liverpool en Arsenal op respectievelijk twee en drie punten. Chelsea is sinds vrijdag al zeker van de titel.