Thaise investeerders nemen OHL over

Na de Raad van Bestuur van OH Leuven heeft ook de Algemene Vergadering unaniem het overnamevoorstel van de Thaise King Power groep goedgekeurd. Er werd een akkoord, waarin de afspraken met betrekking tot de overname zijn vastgelegd, door beide partijen ondertekend.

Het King Power van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha heeft ook het Engelse Leicester in handen. "De King Power groep was de enige kandidaat-koper die een duidelijk, schriftelijk en coherent voorstel overmaakte binnen de tijdslimiet die opgelegd werd door de Raad van Bestuur", stelt OHL in een persbericht.

"Deze procedure werd gevolgd in samenspraak met de drie onafhankelijke bestuurders, die vorig jaar werden aangesteld op verzoek van de stad Leuven. De overnameplannen werden afgelopen vrijdag eveneens toegelicht aan het schepencollege van de stad Leuven."

"OHL heeft gekozen voor een project dat de meeste garanties biedt voor de toekomst van de club, zowel op financieel als op sportief vlak. Het project zorgt voor voldoende financiële middelen om een zo spoedig mogelijke terugkeer naar eerste klasse A te kunnen ambiëren. Het garandeert ons ook dat de jeugdwerking op het huidige niveau kan behouden blijven en nog verder uitgebouwd kan worden."

"Bovendien wordt de lokale verankering behouden, aangezien de jeugdwerking, de sociale werking en de uitbating van het stadion volledig in Leuvense handen blijven. De King Power groep blijft een sterke verankering binnen de gemeenschap een prioriteit vinden, net zoals een goede samenwerking met de diverse supportersgroepen en een verdere uitbouw van de jeugdwerking, dit alles gelinkt aan een grote sportieve ambitie voor het eerste elftal." De overdracht zal formeel worden afgerond na de gebruikelijke periode van due diligence (bedrijfsonderzoek).

VANDEBROECK: 'TREIN DIE MAAR ÉÉN KEER VOORBIJKOMT'

OHL-interimvoorzitter Chris Vandebroeck kan wegens de vertrouwheidsclausule in het voorakkoord dat de club sloot met King Power nog geen details geven over wat de Thaise groep met OHL van plan is, maar wil wel kwijt dat het gaat "om een trein die maar één keer in Leuven voorbijkomt, een kans die we niet konden laten liggen. Ze hebben bovendien in Leicester bewezen over welke sportieve knowhow ze beschikken".

Vandebroeck kwam ook nog terug op de afgesprongen deal met de Chinese investeerders. "Sinds de Chinezen op 21 maart niet ontvangen werden door het stadsbestuur, hebben ze geen enkel teken van leven meer gegeven. We hebben ze in april ingebreke gesteld omdat ze zich niet aan hun contractuele verplichtingen hielden. Na het stellen van een deadline hebben wij hen op 5 mei laten weten dat wij het voorakkoord als beëindigd beschouwden."

"Wij hebben vanaf dan de Vlaamse investeerdersgroep en King Power op gelijke voet behandeld. Er waren met beide informele contacten. Op 8 mei heb ik hen beide een aantal pertinente vragen voorgelegd met de vraag mij uiterlijk op 10 mei te antwoorden en de voorstellen 's avonds te komen verdedigen op de raad van bestuur. King Power heeft dat gedaan en is een heel duidelijk project komen voorstellen. De Vlaamse investeerders hebben dat echter geweigerd, wat het voor ons heel moeilijk maakte om met hen door te gaan."