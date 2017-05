Radja stelt titelfeest Juve uit

In de serie A is Juventus er (nog) niet in geslaagd de titel te pakken. Onder andere dankzij een doelpunt van Radja Nainggolan haalde AS Roma het met 3-1.

Lemina had Juventus nochtans op voorsprong gebracht, maar amper vier minuten later maakte De Rossi al gelijk. Na rust scoorde eerst El Shaarawy na pas van Nainggolan. Even later scoorde Radja zelf. Met een snelle controle en staalhard schot bij de eerste paal klopte onze landgenoot Buffon. Als dank mocht hij een kwartier voor tijd gaan rusten.



In de stand houdt Juve vier punten voorsprong op AS Roma. Volgende week zondag kan het thuis tegen staartploeg Crotone toch nog een nieuwe titel vieren. Een zege volstaat.