Real scoort bizzare goal en wint

Real Madrid won de topper tegen Sevilla. De openingsgoal van Nacho was iets wat niet alle weken te zien is. Ook Barca won.

Nacho draaide een vrije trap op de rand van de zestien binnen. Op zich niet zo speciaal, maar hij trapte meteen na de overtreding op het moment dat Sevilla nog volop bezig was de muur op te stellen. Nadien scoorden Ronaldo (2) en Kroos nog voor de thuisploeg. Tussendoor had Jovetic met de 2-1 even opnieuw voor spanning gezorgd.





Ook Barca won. Het haalde het met 1-4 bij Las Palmas. Neymar scoorde drie keer en leverde voor het vierde doelpunt de assist aan Suarez.



Atletico Madrid speelde 1-1 op bezoek bij Betis Sevilla. Yannick Carrasco speelde de hele partij voor de Madrilenen. Ceballos (57.) bracht de thuisploeg op voorsprong, maar Savic (66.) hing niet veel later de bordjes in evenwicht.



Atletico (75 punten) eindigt in de stand op de derde plaats. Carrasco en co kunnen Barcelona en Real, aan kop met 87 punten, niet meer bijbenen. Sevilla op plaats vier telt zes punten minder dan Atletico.