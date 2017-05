Napoli en scorende Mertens verpletteren Torino

Napoli heeft zondag op de 36e speeldag van de Italiaanse Serie A geen spaander heel gelaten van Torino. Het ging winnen in Turijn met 0-5, na alweer een doelpunt van Dries Mertens.

Callejon (7.) zorgde met een vroeg doelpunt voor de 0-1 ruststand. In het laatste halfuur walsten de Napolitanen over de tegenstander. Insigne (60.) verdubbelde de score, waarna Mertens (72.) met zijn 25e van het seizoen, een knal in de korte hoek van Torino-keeper Hart, voor de 0-3 zorgde. Opnieuw Callejon (76.) en Zielinski (78.) diepten de kloof verder uit.

Sampdoria, met Dennis Praet als invaller op het uur, speelde 1-1 gelijk tegen Chievo. Quagliarella (11.), voor de thuisploeg, en Inglese (46.) voor Chievo, maakten de goals. Samuel Bastien speelde de hele match bij de bezoekers.

Sven Kums verloor met Udinese op het veld van staartploeg Crotone met 1-0. Rohden (18.) tekende in de eerste helft voor de winning goal. De Gouden Schoen van 2015 werd na zestig minuten naar de kant gehaald. Eerder op de dag verloor Inter in eigen huis met 1-2 tegen Sassuolo. Iemmello (36. en 50.) was de kwelduivel van dienst voor de Milanezen met twee doelpunten. Inter, waar de 17-jarige verdediger Zinho Vanheusden op de bank zat, kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van invaller Martins (70.).

Napoli (80 punten) springt voorlopig over AS Roma (78 punten), dat later vanavond (zondag) de topper speelt tegen Juventus, naar de tweede stek. Als Juve (85 punten) wint is de zesde landstitel op rij een feit voor De Oude Dame. Inter (56 punten) is achtste, terwijl Sampdoria (47 punten) tiende staat. Udinese (44 punten) volgt een plaats lager. Chievo (43 punten) bekleedt de dertiende positie.