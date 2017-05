Genkse beloften houden de beker in Limburg

De beloften van Racing Genk hebben zaterdag voor de tweede opeenvolgende keer de Beker van Belgiƫ gewonnen. Genk klopte kampioen Anderlecht met het kleinste verschil in de Luminus Arena.

Anderlecht vierde afgelopen week nog het kampioenschap na een overwinning tegen Genk. Deze keer waren het de Genkse jongeren die de champagne mochten ontkurken. De Limburgers kwamen na 54 minuten op voorsprong via Christophe Janssens, die Mile Svilar klopte met een panenka. Anderlecht voerde de druk op en zes minuten voor affluiten leverde dat de gelijkmaker op. Amuze krulde een vrijschop heerlijk in doel. De thuisploeg ging toch nog met de zege lopen. In de toegevoegde tijd werkte Adriano Bertaccini het beslissende doelpunt tegen de netten.



De Genkse beloften veroverden zo hun tweede opeenvolgende beker. Vorig seizoen waren ze op Schiervelde met 1-3 te sterk voor Roeselare. Voor de wedstrijd staken de fans Domenico Olivieri, oud-kapitein en huidig beloftencoach van Genk, een hart onder de riem. Olivieri raakte begin april gewond bij een motorongeval en volgde de wedstrijd vanuit een rolstoel.