Lukaku mist mogelijk bekerfinale

Fiorentina heeft op de 36e speeldag van de Italiaanse Serie A in eigen huis Lazio verslagen met 3-2. Jordan Lukaku startte aan de wedstrijd maar speelde ze niet uit...

Jordan Lukaku startte net als vorige week in de basis bij de bezoekers uit Rome. Het gebrek aan kansen in de eerste helft werd gecompenseerd met vijf doelpunten na de pauze. Keita Baldé Diao opende na 55 minuten de score voor Lazio. Fiorentina ging vervolgens in tien minuten op en over de bezoekers: Khouma Babacar (67.), Nikola Kalinic (73.) en een eigen doelpunt van Cristiano Lombardi (76.) brachten de thuisploeg op een 3-1 voorsprong. Alessandro Murgia (81.) zorgde nog voor de 3-2, maar dichter kwam Lazio niet meer.



Dubbele pech voor Rode Duivel Jordan Lukaku overigens: hij moest net na de rust het veld verlaten en had duidelijk last van zijn rechterbovenbeen. Over de aard en ernst van de blessure is nog niets bekend, maar hij dreigt wel de finale van de Beker te missen. Daarin staan Lazio en Juventus woensdag tegenover mekaar. Lazio staat op de twee speeldagen voor het einde vierde op zeven punten van nummer drie Napoli en maakt zo geen kans meer op een ticket voor de Champions League.