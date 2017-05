(On)mogelijk Atletico-mirakel eindigt na 41 minuten, Real naar finale

Atletico Madrid heeft in zijn laatste Europese match in het Estadio Vicente Calderon niet voor een mirakel kunnen zorgen. Carrasco en co klopten in de terugmatch van de halve finales van de Champions League Real Madrid wel met 2-1, maar de Koninklijke had vorige week de heenmatch met 3-0 gewonnen

Atletico begon furieus aan de partij en Real-doelman Navas moest al na enkele minuten een slim tikje van Koke aan de eerste paal uit zijn doel houden. Uitstel van executie zo bleek, toen Saul Niguez (12.) even later een corner van Koke binnenkopte.

Gestuwd door zijn enthousiaste aanhang hield Atletico de bezoekers in een houdgreep. Carrasco speelde Torres aan in de zestien, die neerging na een tik van Varane. Griezmann (16.) nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de penalty, lichtjes uitschuivend, via Navas tegen de touwen: 2-0.

Atletico haalde de voet wat van het gaspedaal en Real kwam beter in de match. Net voor de rust sloeg de Koninklijke toe. Benzema dribbelde zich aan de achterlijn voorbij drie verdedigers, legde terug tot bij Kroos die de hoek maar voor het uitkiezen had. Oblak redde de trap van de Duitser nog fenomenaal, maar moest zich vervolgens gewonnen geven op de rebound van Isco. 41 minuten waren er toen gespeeld en dat betekende meteen ook het einde van het mogelijke Atletico-mirakel.

De veer was gebroken en Real kon de tweede helft controleren. Cristiano Ronaldo, bezig aan een vrij onopvallende partij, waagde zijn kans met een scherpe vrije trap, maar thuiskeeper Oblak stond pal. Op een tegenstoot scoorde Carrasco iets over het uur toch bijna de 3-1, maar de Rode Duivel botste op Navas, die ook de herneming van Gameiro stopte. Atletico knokte voor wat het waard was, maar kon Real niet meer bedreigen.

Tegenstander van Real in de finale in het Millennium Stadium in Cardiff op zaterdag 3 juni is Juventus. De Italiaanse kampioen schakelde dinsdag in zijn halve finale Monaco uit. Juve won de heenmatch in Monaco met 0-2 en trok in de return in eigen huis met 2-1 aan het langste eind.

Ondanks de uitschakeling heeft Atletico zijn laatste Europese wedstrijd in Vicente Calderon dus winnend kunnen afsluiten. Volgend seizoen nemen Carrasco en co hun intrek in het gloednieuwe Wanda Metropolitano-stadion. De competitiematch tegen Atl├ętic Bilbao op 21 mei wordt voor Atletico het echte afscheid van het stadion waar Atletico sinds 1966 speelt.