Excelsior verpest kampioenenfeestje Feyenoord

Feyenoord heeft zondag de eerste kans om het kampioenschap binnen te halen op pijnlijke wijze verspeeld. De koploper van de Eredivisie ging op Woudestein hard onderuit tegen stadgenoot Excelsior: 3-0.

Excelsior sloeg na rust in een tijdsbestek van tien minuten genadeloos hard toe. Nigel Hasselbaink opende in de 56e minuut de score, drie minuten later gevolgd door de 2-0 van Stanley Elbers. Ryan Koolwijk schoot met een fraaie vrije trap het laatste restje hoop bij het onthutsend zwakke Feyenoord weg. Excelsior is na de vierde overwinning op rij verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie.



Maar ook Ajax heeft dus nog steeds kans op de titel. De nummer twee van de Eredivisie won zondag zonder veel basisspelers van Go Ahead Eagles (4-0), na doelpunten van Justin Kluivert, Kasper Dolberg, Frenkie de Jong en Mateo Cassierra. Go Ahead Eagles is na één seizoen alweer gedegradeerd uit de Eredivisie. Ajax begint volgende week aan de laatste speelronde met een achterstand van één punt op Feyenoord en moet dan op bezoek bij Willem II.



PSV ontbreekt komend seizoen in de Champions League. De Eindhovenaren speelden zondag met 1-1 gelijk bij FC Groningen, en kunnen daardoor nummer twee Ajax niet meer passeren op de ranglijst en zijn al zeker van de derde stek in de eindstand. Mimoun Mahi opende in de elfde minuut de score voor FC Groningen. Voor de aanvaller was het zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Sam Lammers nam na een uur spelen, met zijn eerste treffer in de Eredivisie, de gelijkmaker voor zijn rekening. Even later werd een tweede treffer van de aanvaller afgekeurd.